П'ять головних новин України та світу на 19:00 25 травня

1. Росія вночі атакувала Україну 36 дронами Shahed-136. Ціллю був захід. Українська протиповітряна оборона збила всі 36 дронів-камікадзе Shahed-136, які запустили росіяни в ніч проти 25 травня, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

2. Міноборони: Вагнер замінили кадровими військами біля Бахмута, під Куп'янськом РФ намагається взяти плацдарм. У передмісті Бахмута російські окупанти замінили підрозділи терористів групи Вагнера на регулярні армійські загони, однак у самому місті поки що залишаються "вагнерівці", заявила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

3. Глава Пентагону на Рамштайні: Україні найбільше потрібні радари, снаряди, амуніція та ППО. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на сьогоднішньому "Рамштайні" партнери обговорюватимуть поточні потреби Сил оборони України, і що сьогодні Україна "найбільше" потребує радарів, амуніції, ППО та артилерійських снарядів калібру 155 мм.

4. Бахмут. Україна звільнила з полону 106 військових – відео. Україна звільнила з полону 106 військових на Бахмутському напрямку: вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. 98 бійців зі складу Збройних Сил, 21 – із територіальної оборони, сім – із Держприкордонслужби, один – із Державної спеціальної служби транспорту.

5. З'явилися кадри, як український дрон вражає корабель "Иван Хурс" ЧФ Росії – відео. У мережі з'явилося відео моменту, як український морський дрон уразив розвідувальний корабель Чорноморського флоту Росії "Иван Хурс". На записі з камери дрона зафіксовано, як він під обстрілом наближається до корабля, підходить до борту корабля і відео переривається – це означає, що дрон вразив ціль.

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