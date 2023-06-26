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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 июня

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 июня - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. Воздушные силы: Россия ночью атаковала "Калибрами" и ударными беспилотниками. Атака преимущественно проводилась с южного направления — враг запустил с подлодки в Черном море ракеты "Калибр" и восемь дронов-камикадзе Shahed-136 (подробнее).

2. Минобороны: За прошедшую неделю у россиян в восемь раз больше погибших, чем у Сил обороны. За прошедшую неделю у российских оккупантов погибли в восемь раз больше военных, чем у Сил обороны Украины, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр (подробнее).

3. НАБУ: главу Тернопольского облсовета задержали на вымогательстве у волонтера. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды (подробнее).

4. Убийство Екатерины Гандзюк. Суд приговорил Мангера к 10 годам лишения свободы. Сегодня, 26 июня, суд объявил приговор по делу об убийстве Екатерины Гандзюк – Владислав Мангер и Алексей Левин получили по 10 лет лишения свободы (подробнее).

5. Наступление ВСУ. Силы обороны освободили Ровнополь – это направление Мариуполя и Бердянска: карта. ВСУ освободили Ровнополь Великоновоселовского района во время наступления на юге, сообщили в Минобороны (подробнее).

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Оксана Житнюк
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