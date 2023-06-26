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П'ять головних новин України та світу на 19:00 26 червня

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 26 червня - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Повітряні сили: Росія вночі атакувала "Калібрами" та ударними безпілотниками. Атака переважно проводилася з південного напрямку — ворог запустив із підводного човна у Чорному морі ракети "Калібр" та вісім дронів-камікадзе Shahed-136 (детальніше).

2. Міноборони: За минулий тиждень у росіян увосьмеро більше загиблих, ніж у Сил оборони. За минулий тиждень у російських окупантів загинули увосьмеро більше військових, ніж у Сил оборони України, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр (детальніше).

3. НАБУ: главу Тернопільської облради затримали на вимаганні у волонтера. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди (детальніше).

4. Вбивство Катерини Гандзюк. Суд засудив Мангера до 10 років позбавлення волі. Сьогодні, 26 червня, суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк – Владислав Мангер та Олексій Левін отримали по 10 років позбавлення волі (детальніше).

5. Наступ ЗСУ. Сили оборони звільнили Рівнопіль — це напрямок Маріуполя та Бердянська: карта. ЗСУ звільнили Рівнопіль Великоновосілківського району під час наступу на півдні, повідомили в Міноборони (детальніше).

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