Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 26 ноября

1. Россия ночью атаковала Украину "шахедами". Удалось сбить восемь из девяти. В ночь на 26 ноября оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "шахед". Силам ПВО удалось сбить восемь из девяти дронов. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что россияне вернулись к привычной тактике: атака небольшим количеством дронов, разделенных на маленькие группы (детальнее).

2. Байден сравнил действия России в Украине с Голодомором. "Сельскохозяйственная инфраструктура Украины снова становится мишенью – на этот раз для Путина в рамках его стремления к завоеванию и власти", — сказал Байден в выступлении к годовщине сталинского Голодомора (детальнее).

3. Авария на Balticconnector. Подозреваемое судно тянуло якорь по дну 185 километров. Расследование разрушения газопровода продолжается, однако все больше уверенности, что в аварии виноват китайский контейнеровоз. "Если ваш якорь болтается более 100 морских миль, это очень маловероятно, трудно поверить, что это был просто несчастный случай... Мы составили карту, сняли морское дно и имеем очень хорошее представление о случившемся, и теперь остался вопрос: готова ли эта страна и компания в Китае, которой принадлежит судно, сотрудничать", — сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур (детальнее).

4. Йеменские пираты захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Представители судовладельца подтвердили, что нефтехимический танкер Central Park, видимо, был захвачен вооруженными людьми возле йеменского Адена. На борту судна находятся капитан (гражданин Турции) и еще 21 человек команды – граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер везет фосфорную кислоту (детальнее).

5. ХАМАС поблагодарил Путина за поддержку и выпустил гражданина РФ "в знак признания". Представитель главы политбюро ХАМАС заявил, что ХАМАС освобождает заложника с гражданством РФ в ответ на усилия Владимира Путина и "в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела". Сегодня представителям Красного Креста переданы 14 заложников-израильтян, среди них девять детей. Кроме того, террористы передали МККК троих граждан других стран (детальнее).

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