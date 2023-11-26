ХАМАС поблагодарил Путина за поддержку и выпустил гражданина РФ "в знак признания"

Террористы ХАМАС выпустили заложника-россиянина "как знак признательности за позицию РФ в поддержку палестинского дела". Об этом со ссылкой на заявление ХАМАС сообщают пропагандистские медиа страны-агрессора.

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ТАСС цитирует заявление Тахера ан-Нуну, пресс-представителя главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, в котором сказано, что ХАМАС освобождает заложника (российские медиа называют его "задержанным") с гражданством РФ в ответ на усилия Владимира Путина и "в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела", и что заложник передан Красному Кресту.

Фамилия отпущенного заложника не называется. Медиа РФ утверждают, что в заложниках у ХАМАС находятся две гражданки РФ. Израильские СМИ пишут, что среди заложников ХАМАС в секторе Газы находятся по меньшей мере четыре гражданина РФ - Елена и Александр Труфановы, Ирина Татти и Андрей Козлов.

24 ноября в рамках договоренности о приостановке операции ЦАХАЛ в секторе Газа террористы ХАМАС передали представителям миссии Международного комитета Красного Креста 13 израильских заложников, среди которых четыре ребенка, а также 10 граждан Таиланда и гражданина Филиппин.

25 ноября ХАМАС выпустил еще 13 израильтян и четырех граждан Таиланда.

Заключенное при посредничестве Катара соглашение предусматривает освобождение террористами ХАМАС около 50 гражданских заложников в обмен на женщин и несовершеннолетних палестинцев, которые отбывают сроки заключения в тюрьмах Израиля, а также многодневную паузу в боевых действиях.

Катар также выступал посредником в переговорах, в результате которых ХАМАС выпустил 20 октября гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

Подтверждено, что террористы ХАМАС во время нападения убили граждан Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

26 октября МИД Израиля отреагировал на приезд делегации ХАМАС в Москву и призвал Россию "немедленно прогнать этих террористов".

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