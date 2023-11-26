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ХАМАС подякував Путіну за підтримку і випустив громадянина РФ "на знак визнання"

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 17:29
ХАМАС подякував Путіну за підтримку і випустив громадянина РФ
Палестинські бойовики угруповання ХАМАС (Фото - EPA)

Терористи ХАМАС випустили заручника-росіянина "як знак вдячності за позицію РФ на підтримку палестинської справи". Про це із посиланням на заяву ХАМАС повідомляють пропагандистські медіа країни-агресора.

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ТАСС цитує заяву Тахера ан-Нуну, преспредставника глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії, в якій йдеться, що ХАМАС звільняє заручника (російські медіа називають його "затриманим") з громадянством РФ у відповідь на зусилля Володимира Путіна і "на знак визнання російської позиції у підтримку палестинської справи", і що заручника передано Червоному Хресту.

Прізвище відпущеного заручника не називається. Медіа РФ стверджують, що у заручниках у ХАМАС перебувають дві громадянки РФ. Ізраїльські ЗМІ пишуть, що серед заручників ХАМАС у секторі Гази перебувають щонайменше четверо громадян РФ – Олена та Олександр Труфанови, Ірина Татті та Андрій Козлов.

24 листопада в рамках домовленості про призупинення операції ЦАХАЛ у секторі Гази терористи ХАМАС передали представникам місії Міжнародного комітету Червоного Хреста 13 ізраїльських заручників, серед яких чотири дитини, та 10 громадян Таїланду і громадянина Філіппін.

25 листопада ХАМАС випустив ще 13 ізраїльтян та чотирьох громадян Таїланду.

Сьогодні, 26 листопада, представникам Червоного Хреста ХАМАС передав 14 заручників-ізраїльтян, серед них дев'ятьох дітей. Крім того, терористи передали МКЧХ трьох громадян інших країн.

Укладена за посередництвом Катару угода передбачає звільнення терористами ХАМАС близько 50 цивільних заручників в обмін на жінок та неповнолітніх палестинців, які відбувають терміни ув'язнення в тюрмах Ізраїлю, а також багатоденну паузу у бойових діях.

Катар також виступав посередником у переговорах, внаслідок яких ХАМАС випустив 20 жовтня громадянок США Джудіт Тай Раанан та її дочку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

  • Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники щонайменше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.
  • Підтверджено, що терористи ХАМАС під час нападу вбили громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.
  • 26 жовтня МЗС Ізраїлю відреагувало на приїзд делегації ХАМАС до Москви і закликало Росію "негайно прогнати цих терористів".

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Сергій Бережний
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