П'ять головних новин України та світу на 19:00 26 листопада

1. Росія вночі атакувала Україну "шахедами". Вдалося збити вісім із дев'яти . У ніч проти 26 листопада окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Силам ППО вдалося збити вісім із дев'яти дронів. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни повернулися до звичної тактики: атака невеликою кількістю дронів, поділених на маленькі групи (детальніше).

2. Байден порівняв дії Росії в Україні з Голодомором. "Сільськогосподарська інфраструктура України знову стає мішенню – цього разу для Путіна в рамках його прагнення до завоювання та влади", – сказав Байден у виступі до роковин сталінського Голодомору (детальніше).

3. Аварія на Balticconnector. Підозрюване судно тягло якір дном 185 кілометрів. Розслідування руйнування газопроводу продовжується, проте дедалі більше впевненості, що в аварії винен китайський контейнеровоз. "Якщо ваш якір бовтається більше 100 морських миль, це дуже малоймовірно, важко повірити, що це був просто нещасний випадок... Ми склали мапу, зняли морське дно і маємо дуже гарне уявлення про те, що сталося, і тепер залишилося питання: чи готова ця країна і компанія в Китаї, якій належить судно, співпрацювати", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур (детальніше).

4. Єменські пірати захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Представники судновласника підтвердили, що нафтохімічний танкер Central Park був захоплений озброєними людьми біля єменського Адена. На борту судна знаходяться капітан (громадянин Туреччини) та ще 21 людина команди – громадяни Росії, В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін. Танкер везе фосфорну кислоту (детальніше).

5. ХАМАС подякував Путіну за підтримку і випустив громадянина РФ "на знак визнання". Представник глави політбюро ХАМАС заявив, що ХАМАС звільняє заручника з громадянством РФ у відповідь на зусилля Володимира Путіна і "на знак визнання російської позиції на підтримку палестинської справи". Сьогодні представникам Червоного Хреста передано 14 заручників-ізраїльтян, серед них дев'ятьох дітей. Крім того, терористи передали МКЧХ трьох громадян інших країн (детальніше).

Читайте також головні публікації дня на LIGA.net:

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.