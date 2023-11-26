RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

П'ять головних новин України та світу на 19:00 26 листопада

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 26 листопада - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Росія вночі атакувала Україну "шахедами". Вдалося збити вісім із дев'яти . У ніч проти 26 листопада окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "шахед". Силам ППО вдалося збити вісім із дев'яти дронів. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що росіяни повернулися до звичної тактики: атака невеликою кількістю дронів, поділених на маленькі групи (детальніше).

2. Байден порівняв дії Росії в Україні з Голодомором"Сільськогосподарська інфраструктура України знову стає мішенню – цього разу для Путіна в рамках його прагнення до завоювання та влади", – сказав Байден у виступі до роковин сталінського Голодомору (детальніше).

3. Аварія на Balticconnector. Підозрюване судно тягло якір дном 185 кілометрів. Розслідування руйнування газопроводу продовжується, проте дедалі більше впевненості, що в аварії винен китайський контейнеровоз. "Якщо ваш якір бовтається більше 100 морських миль, це дуже малоймовірно, важко повірити, що це був просто нещасний випадок... Ми склали мапу, зняли морське дно і маємо дуже гарне уявлення про те, що сталося, і тепер залишилося питання: чи готова ця країна і компанія в Китаї, якій належить судно, співпрацювати", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур (детальніше).

4. Єменські пірати захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Представники судновласника підтвердили, що нафтохімічний танкер Central Park був захоплений озброєними людьми біля єменського Адена. На борту судна знаходяться капітан (громадянин Туреччини) та ще 21 людина команди – громадяни Росії, В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін. Танкер везе фосфорну кислоту (детальніше).

5. ХАМАС подякував Путіну за підтримку і випустив громадянина РФ "на знак визнання". Представник глави політбюро ХАМАС заявив, що ХАМАС звільняє заручника з громадянством РФ у відповідь на зусилля Володимира Путіна і "на знак визнання російської позиції на підтримку палестинської справи". Сьогодні представникам Червоного Хреста передано 14 заручників-ізраїльтян, серед них дев'ятьох дітей. Крім того, терористи передали МКЧХ трьох громадян інших країн (детальніше).

Читайте також головні публікації дня на LIGA.net:

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
головне за день

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 