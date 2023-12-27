Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 декабря

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Россия атаковала Украину почти 50 дронами Shahed-136. Зафиксировано 14 прилетов. Большинство прилетов зафиксированы на прифронтовых территориях, в частности, в Херсонской области. Еще несколько целей упали без последствий. Боевая работа велась в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях. Враг запустил 46 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 32 "шахеда" (детальнее).

2. Мобилизация. ВСУ: Гражданин может выбрать бригаду и заключить контракт до демобилизации. Представитель Сухопутных войск объяснил, каким образом военнообязанные сами могут выбрать конкретную бригаду для службы. Для этого нужно связаться с конкретным соединением, получить отношение, явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) и заключить контракт до объявления демобилизации (детальнее).

3. Россияне расстреляли троих украинских военнопленных на юге. Украина начала расследование. Украинские каналы, в том числе подконтрольные Силам обороны, распространили видео с якобы казнью оккупантами военнопленных из 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По данным Офиса генпрокурора, эпизод произошел на южном направлении вблизи Работино. Прокуратура заявила, что ведет расследование (детальнее).

4. Зеленский: За год Украина втрое увеличила производство оружия. Идет работа над порохом. В 2023 году украинский оборонно-промышленный комплекс выпустил втрое больше оружия и техники, чем в 2022-м. Также продолжается работа над производством пороха, необходимого для изготовления боеприпасов, заявил президент Владимир Зеленский (детальнее).

5. Спикер ВМС подтвердил потери России на "Новочеркасске". Однако их больше, чем говорит враг. На борту большого десантного корабля "Новочеркасск", который уничтожила украинская авиация в Феодосии, могло находиться около 80 человек. Один из российских каналов написал, что в результате атаки на "Новочеркасск" пропавшими без вести числятся 33 российских моряка (детальнее).

Читайте также главные публикации дня на LIGA.net: