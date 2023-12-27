Мобилизация. ВСУ: Гражданин может выбрать бригаду и заключить контракт до демобилизации

Фитьо заявил, что для этого нужно получить отношение в бригаде и явиться с ним в военкомат

Владимир Фитьо (Фото: скриншот с видео)

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо объяснил, каким образом военнообязанные сами могут выбрать конкретную бригаду для службы. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, раздача повесток в общественных местах — это обычная практика.

Он отметил, что военнообязанные сами могут выбрать бригаду для мобилизации.

Для этого нужно связаться с конкретным соединением, получить отношение, явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) и заключить контракт до объявления демобилизации.

"Тогда вы будете служить на той должности, которую сами выбрали", — сказал Фитьо.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

Читайте также: Залужный о мобилизации 500 000 украинцев: Командование запроса на определенное количество не делало