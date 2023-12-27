Мобілізація. ЗСУ: Громадянин може сам обрати бригаду та укласти контракт до демобілізації

Фітьо заявив, що для цього потрібно отримати відношення у бригаді і з'явитися з ним до військкомату

Володимир Фітьо (Фото: скриншот з відео)

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив, як військовозобов'язані самі можуть обрати конкретну бригаду для служби. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, роздавання повісток у громадських місцях – це звичайна практика.

Він зазначив, що військовозобов'язані самі можуть обрати бригаду для мобілізації.

Для цього потрібно зв'язатися з конкретним з'єднанням, отримати відношення, з'явитися до територіального центру комплектування (військкомату) та укласти контракт до оголошення демобілізації.

"Тоді ви служитимете на тій посаді, яку самі обрали", – сказав Фітьо.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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