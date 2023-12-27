П'ять головних новин України та світу на 19:00 27 грудня

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Росія атакувала Україну майже 50 дронами Shahed-136. Зафіксовано 14 прильотів. Більшість прильотів зафіксовано на прифронтових територіях, зокрема у Херсонській області. Ще кілька цілей упали без наслідків. Бойова робота велася у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Ворог запустив 46 безпілотників. Сили ППО знищили 32 "шахеди" (детальніше).

2. Мобілізація. ЗСУ: Громадянин може обрати бригаду та укласти контракт до демобілізації. Представник Сухопутних військ пояснив, як військовозобов'язані самі можуть обрати конкретну бригаду для служби. Для цього потрібно зв'язатися з конкретним з'єднанням, отримати відношення, з'явитися в територіальний центр комплектування (військкомат) та укласти контракт до оголошення демобілізації (детальніше).

3. Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених на півдні. Україна розпочала розслідування. Українські канали, зокрема підконтрольні Силам оборони, поширили відео з нібито стратою окупантами військовополонених зі 117 окремої механізованої бригади ЗСУ. За даними Офісу генпрокурора, епізод стався на південному напрямку поблизу Роботиного. Прокуратура заявила, що веде розслідування (детальніше).

4. Зеленський: За рік Україна утричі збільшила виробництво зброї. Йде робота над порохом. У 2023 році український оборонно-промисловий комплекс випустив утричі більше зброї та техніки, ніж у 2022-му. Також триває робота над виробництвом пороху, необхідного для виготовлення боєприпасів, заявив президент Володимир Зеленський (детальніше).

5. Спікер ВМС підтвердив втрати Росії на "Новочеркаську". Однак їх більше, ніж каже ворог. На борту великого десантного корабля "Новочеркаськ", який знищила українська авіація у Феодосії, могло перебувати близько 80 людей. Один із російських каналів написав, що в результаті атаки на "Новочеркаськ" зниклими безвісти вважаються 33 російські моряки (детальніше).

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