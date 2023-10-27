Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 октября
1. Россия запустила из-под Воронежа "Искандер-М" и атаковала "шахедами": ПВО отработала. В ночь на 27 октября российские оккупанты традиционно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, противовоздушная оборона уничтожила пять из шести вражеских беспилотников. Дроны были сбиты в пределах Херсонской и Николаевской областей (детальнее).
2. США ударили по иранским объектам в Сирии из-за атак на американские базы – Пентагон. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что 26 октября Соединенные Штаты нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии. По его словам, атаки осуществлялись по поручению президента США Джо Байдена. Он отметил, что объекты в восточной Сирии использовали боевики Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ними группы (детальнее).
3. Родственники предателя Царева говорят о якобы покушении на коллаборанта. ГУР: Уточняем. Родственники экс-нардепа Партии регионов и коллаборанта Олега Царева заявили, что в него якобы стреляли. Другие оккупанты пишут о тяжелом состоянии коллаборанта. В ГУР Минобороны ответили LIGA.net, что уточняют эту информацию (детальнее).
4. Россияне вбрасывают "смерть" Путина. Данилов: Он умрет однажды, но Россия не изменится. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что смерть диктатора Владимира Путина не изменит Россию, так как она "пропитана бесчеловечностью" (детальнее).
5. В двух курортных городах Египта произошли взрывы. Reuters пишет о дроне и падении снаряда. Официальный представитель египетской армии полковник Гариб Абдель-Хафез заявил, что "неопознанный дрон" врезался в здание, прилегающее к больнице в Табе – небольшом курортном городе, граничащем с Израилем. Позже еще один снаряд упал возле электростанции в пустынном районе города Нувейба, примерно в 70 км от границы (детальнее).
Читайте также главные публикации дня:
- Уже 16. Почему НБУ резко снизил учетную и как это повлияет на курс
- От 20 курьеров до 50 000. Руководители Glovo о том, почему рынок растет во время войны
- Носить или нет. Как влияет бюстгальтер на здоровье груди
- ИИ проиллюстрировал известные антиутопии: "1984", "Машину времени" и "451° по Фаренгейту"
Комментарии