Россия запустила из-под Воронежа "Искандер-М" и атаковала "шахедами": ПВО отработала

В ночь на 27 октября российские оккупанты традиционно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, противовоздушная оборона уничтожила пять из шести вражеских беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам военных, дроны были сбиты в пределах Херсонской и Николаевской областей.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что за пределами города Вознесенск были зафиксированы удары вражескими дронами, в результате попадания произошел пожар. Пострадавших нет.

Также оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" в направлении Харьковщины, добавляют в Воздушных силах.

Утром министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что россияне ударили по пожарной части в Изюме Харьковской области. Ранены восемь спасателей, повреждены 13 единиц техники.

В ночь на 25 октября российские оккупанты ударили по территории рядом с Хмельницкой атомной электростанцией.

В Славуте обломки упали на объект критической инфраструктуры, есть разрушения и много пострадавших.

В ночь на 23 октября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, неизвестного типа беспилотником и управляемой ракетой Х-59. В общей сложности было уничтожено 15 вражеских целей.

Как выглядит с высоты терминал Новой почты под Харьковом, в который прилетела С-300 россиян: фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.