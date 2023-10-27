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Россия запустила из-под Воронежа "Искандер-М" и атаковала "шахедами": ПВО отработала

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 08:56
Россия запустила из-под Воронежа
ПВО (Иллюстративное фото)

В ночь на 27 октября российские оккупанты традиционно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, противовоздушная оборона уничтожила пять из шести вражеских беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По словам военных, дроны были сбиты в пределах Херсонской и Николаевской областей.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что за пределами города Вознесенск были зафиксированы удары вражескими дронами, в результате попадания произошел пожар. Пострадавших нет.

Также оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" в направлении Харьковщины, добавляют в Воздушных силах.

Утром министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что россияне ударили по пожарной части в Изюме Харьковской области. Ранены восемь спасателей, повреждены 13 единиц техники.

  • В ночь на 25 октября российские оккупанты ударили по территории рядом с Хмельницкой атомной электростанцией.
  • В Славуте обломки упали на объект критической инфраструктуры, есть разрушения и много пострадавших.
  • В ночь на 23 октября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, неизвестного типа беспилотником и управляемой ракетой Х-59. В общей сложности было уничтожено 15 вражеских целей.

Как выглядит с высоты терминал Новой почты под Харьковом, в который прилетела С-300 россиян: фото

Милана Головань
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