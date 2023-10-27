Росія запустила з-під Воронежа "Іскандер-М" та атакувала "шахедами": ППО відпрацювала

У ніч проти 27 жовтня російські окупанти традиційно атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, протиповітряна оборона знищила п'ять з шести ворожих безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За словами військових, дрони збили в межах Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що за межами міста Вознесенськ було зафіксовано удари ворожими дронами, унаслідок влучання сталася пожежа. Постраждалих немає.

Також окупанти випустили балістичну ракету "Іскандер-М" у напрямку Харківщини, додають у Повітряних силах.

Зранку міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни вдарили по пожежній частині в Ізюмі Харківської області. Поранено вісьмох рятувальників, пошкоджено 13 одиниць техніки.

У ніч проти 25 жовтня російські окупанти вдарили по території поряд із Хмельницькою атомною електростанцією.

У Славуті уламки впали на об'єкт критичної інфраструктури, є руйнування та багато постраждалих.

У ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, невідомого типу безпілотником і керованою ракетою Х-59. Загалом було знищено 15 ворожих цілей.

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