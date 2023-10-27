П'ять головних новин України та світу на 19:00 27 жовтня

1. Росія запустила з-під Воронежа "Іскандер-М" і атакувала "шахедами": ППО відпрацювала. У ніч проти 27 жовтня російські окупанти традиційно атакували Україну дронами-камікадзе Shahed, протиповітряна оборона знищила п'ять із шести ворожих безпілотників. Дрони були збиті в межах Херсонської та Миколаївської областей (детальніше).

2. США вдарили по іранських об'єктах у Сирії через атаки на американські бази – Пентагон. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що 26 жовтня Сполучені Штати завдали ударів по двох іранських об'єктах у Сирії. За його словами, атаки здійснювалися за дорученням президента США Джо Байдена. Він зазначив, що об'єкти у східній Сирії використовували бойовики Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та пов'язані з ними групи (детальніше).

3. Родичі зрадника Царьова говорять про нібито замах на колаборанта. ГУР: Уточнюємо. Родичі екснардепа Партії регіонів та колаборанта Олега Царьова заявили, що в нього нібито стріляли. Інші окупанти пишуть про тяжкий стан колаборанта. У ГУР Міноборони відповіли LIGA.net, що уточнюють цю інформацію (детальніше).

4. Росіяни вкидають "смерть" Путіна. Данілов: Він помре одного разу, але Росія не зміниться. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що смерть диктатора Володимира Путіна не змінить Росію, оскільки вона "просочена нелюдяністю" (детальніше).

5. У двох курортних містах Єгипту сталися вибухи. Reuters пише про дрон і падіння снаряда. Офіційний представник єгипетської армії полковник Гаріб Абдель-Хафез заявив, що "невідомий дрон" врізався в будівлю, що прилягає до лікарні в Табі – невеликому курортному місті, який межує з Ізраїлем. Пізніше ще один снаряд упав біля електростанції в пустельному районі міста Нувейба, приблизно за 70 км від кордону (детальніше).

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