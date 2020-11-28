Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 ноября

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ НЕ ПАДАЕТ СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ХОТЬ И БЫЛО МЕНЬШЕ ТЕСТОВ. За прошедшие сутки в Украине выявили 16 294 заболевших коронавирусом (днем ранее – 16 218). Это рекордный показатель за все время эпидемии COVID-19 (подробнее).

2. ИРАН ОБВИНИЛ ИЗРАИЛЬ В УБИЙСТВЕ УЧЕНОГО-ЯДЕРЩИКА И ОБЕЩАЕТ "ОТВЕТИТЬ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ". Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в убийстве ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде (подробнее).

3. СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРА: ВЕЧЕРОМ УКРАИНА ЗАЖЖЕТ СВЕЧИ. Сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора – организованного советской властью геноцида украинского народа (подробнее).

4. ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО. ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НЕ УПАДЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5% – ОП. Падение экономики 2020 года не должно быть более 5%. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив (подробнее).

5. ПРОШЛА ВСТРЕЧА ГЛАВ ФРАКЦИЙ РАДЫ: ГОВОРИЛИ О ЖЕСТКОМ КАРАНТИНЕ, КСУ, ФОП, БЮДЖЕТЕ – ДЕТАЛИ. На встрече обсуждались вопросы, связанные с жестким карантином, поддержкой бизнеса в условиях локдауна, конституционным кризисом, кассовыми аппаратами для физлиц-предпринимателей (ФОП) и бюджетом (подробнее).

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Вадим Ребрина

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