Коронавирус. В Украине не падает суточная заболеваемость, хоть и было меньше тестов

За прошедшие сутки в Украине выявили 16 294 заболевших коронавирусом (днем ранее – 16 218). Это рекордный показатель за все время эпидемии COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заразившихся зафиксировали в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

За сутки умерли 184 инфицированных (днем ранее – 192), выздоровели 8897 человек (8843), было 1639 госпитализированных (2069).

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Проведено 67 348 тестирований (72 789). Методом ПЦР (выявляет заболевших, основной) сделано 43 458 тестов. Методом ИФА (выявляет также и переболевших) – 23 890.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 709 701 заболевшего, 335 135 выздоровевших и 12 093 умерших.

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Марк Сировой

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