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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 августа

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 августа - Фото
Скриншот видео

1. Бойцы ВСУ подняли флаг на левом берегу Днепра и включили гимн. Появилось видео, на котором, как утверждается, украинские защитники на левом берегу Днепра в Херсонской области рядом с Антоновским мостом установили государственный флаг и включили гимн. (подробнее)

2. В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Принудительную эвакуацию детей проведут в Гуляйполе, поселке Степногорск и селах Преображенка, Егоровка, Новопавловка. (подробнее)

3. Большая семерка напомнила депутатам о реформах. Послы G7 встретились со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, обсудив важнейшие направления украинских реформ. (подробнее)

4. Кремль подготовил новую информатаку на Украину. В ГУР сообщили, что Кремль утвердил тематику нового этапа информационной войны против Украины – будет дезинформировать о мобилизации, коррупции и контрнаступлении. (подробнее)

5. На границе с Украиной взорвались мины, повреждено ж/д полотно. На беларуско-украинской границе в ночь на 29 августа сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М. В ГПСУ пояснили – по ним ударила молния. (подробнее)

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