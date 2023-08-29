П'ять головних новин України та світу на 19:00 29 серпня

1. Бійці ЗСУ підняли прапор на лівому березі Дніпра та ввімкнули гімн. З'явилося відео, на якому, як стверджується, українські захисники на лівому березі Дніпра на Херсонщині поряд з Антонівським мостом встановили державний прапор та ввімкнули гімн (докладніше).

2. У п'яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей. Примусову евакуацію дітей проведуть у Гуляйполі, селищі Степногірськ та селах Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка (докладніше).

3. Велика сімка нагадала депутатам про реформи. Посли G7 зустрілися зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, обговоривши найважливіші напрямки українських реформ (докладніше).

4. Кремль підготував нову інформатаку на Україну. У ГУР повідомили, що Кремль затвердив тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – дезінформуватиме про мобілізацію, корупцію та контрнаступ (докладніше).

5. На кордоні з Україною вибухнули міни, пошкоджено залізничне полотно. На білорусько-українському кордоні в ніч проти 29 серпня здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М. У ДПСУ пояснили – по них вдарила блискавка (докладніше).

Читайте також тексти дня:

Підручники, фінансування і перезапуск: що чекає на реформу НУШ в Україні

Російські прізвища та словниковий запас. Детально про українську мову разом з Олександром Стукалом

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.