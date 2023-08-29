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У п'яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 18:02
У п'яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей - Фото
Ірина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

У п'ятьох населених пунктах Запорізької області оголосили примусову евакуацію дітей. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Йдеться про евакуацію з міста Гуляйполе, селища Степногірськ, а також сіл Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка.

Крім дітей, обов'язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у цих населених пунктах.

Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти буде примусово евакуйовано 54 дитини та 67 супроводжуючих членів сімей.

Як зазначається, відповідне звернення Запорізької ОВА було розглянуте на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов'язкової евакуації примусовим чином дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, що знаходяться поблизу районів ведення бойових дій.

  • 10 серпня у Куп'янському районі Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію через постійні удари російських окупантів.
  • Евакуація продовжується і в Донецькій області. За словами голови ОВА Кириленка, у прифронтових населених пунктах залишаються 89 дітей.

Читайте також: Верещук – українцям в окупації перед "виборами": Не співпрацюйте, чи будуть великі проблеми

Наталія Медведєва
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війнаевакуаціяЗапорізька область
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