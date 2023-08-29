В пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей

В пяти населенных пунктах Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей. Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Речь идет об эвакуации из города Гуляйполе, поселка Степногорск, а также сел Преображенка, Егоровка, Новопавловка.

Кроме детей, обязательная эвакуация будет также касаться маломобильных лиц, проживающих в этих населенных пунктах.

Из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих членов семей.

Как отмечается, соответствующее обращение Запорожской ОВА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Участники заседания единогласно проголосовали за проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, находящихся вблизи районов ведения боевых действий.

10 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из-за постоянных ударов российских оккупантов.

Эвакуация продолжается и в Донецкой области. По словам главы ОВА Кириленко, в прифронтовых населенных пунктах остаются 89 детей.

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