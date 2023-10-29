Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 октября

1. В России возле Краснодара горел нефтеперерабатывающий завод. Вероятно, из-за беспилотника. В ночь на 29 октября в Краснодарском крае России произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Собеседник в правоохранительных органах сообщил LIGA.net, что атака была спецоперацией СБУ, удалось двумя дронами повредить дорогостоящее оборудование, на котором производилось топливо для военной авиации РФ (детальнее).

2. "Контракт завершится – транзит остановится". Нафтогаз не продлит договор с Газпромом. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов подтвердил, что Украина не собирается продолжать транзит российского газа после 2024 года, когда истекает срок действия активного контракта (детальнее).

3. Переговоры на Мальте. В Офисе Зеленского рассказали о результатах третьего саммита. На Мальте прошла третья встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по вопросу восстановления мира в Украине. Приняли участие представители 66 стран. Основное внимание было уделено пяти из десяти пунктов "формулы мира" Зеленского – ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, освобождению пленных, восстановлению территориальной целостности Украины (детальнее).

4. "Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек. Наступление россиян в районе Авдеевки привело к рекордным для них потерям. За последние две с половиной недели это 6500 человек, сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун (детальнее).

5. Бывший глава разведки Моссад: Уничтожение ХАМАС может занять несколько лет. Война с ХАМАС может быть долгой и продлиться три-четыре года, сказал бывший шеф израильской службы внешней разведки Моссад Зоар Палти. Он считает, что Израиль не будет ставить для войны против ХАМАС временные рамки, так как ему нужны гарантии, что нападения, подобные атаке 7 октября, больше не повторятся (детальнее).

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