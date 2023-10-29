П'ять головних новин України та світу на 19:00 29 жовтня

1. У Росії біля Краснодара горів нафтопереробний завод. Ймовірно, через безпілотник. У ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Співрозмовник у правоохоронних органах повідомив LIGA.net, що атака була спецоперацією СБУ, вдалося двома дронами пошкодити дороге обладнання, на якому вироблялося пальне для військової авіації РФ (детальніше).

2. "Контракт завершиться – транзит зупиниться". Нафтогаз не продовжить договір із Газпромом. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що Україна не збирається продовжувати транзит російського газу після 2024 року, коли закінчується термін дії чинного контракту (детальніше).

3. Переговори на Мальті. В Офісі Зеленського розповіли про результати третього саміту. На Мальті відбулася третя зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо відновлення миру в Україні. Взяли участь представники 66 країн. Основну увагу було приділено п'яти з десяти пунктів "формули миру" Зеленського – ядерній безпеці, продовольчій безпеці, енергетичній безпеці, звільненню полонених, відновленню територіальної цілісності України (детальніше).

4. "Авдіївка – найбільша поразка росіян". Втрати РФ із 10 жовтня оцінили у 6500 осіб. Наступ росіян у районі Авдіївки призвів до рекордних для них втрат. За останні два з половиною тижні це 6500 осіб, сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму полковник Олександр Штупун (детальніше).

5. Колишній глава розвідки Моссад: Знищення ХАМАС може тривати кілька років. Війна з ХАМАС може бути довгою і тривати три-чотири роки, сказав колишній шеф ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад Зоар Палті. Він вважає, що Ізраїль не ставитиме для війни проти ХАМАС тимчасові рамки, оскільки йому потрібні гарантії, що напади, подібні до атаки 7 жовтня, більше не повторяться (детальніше).

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