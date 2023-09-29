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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 сентября

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 сентября - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. Российский производитель БПЛА получает спутниковые услуги от компании США – расследованиеНавигационные системы американской компании Iridium до сих пор используются в российском военно-промышленном комплексе, один из офисов компании работает в Москве (подробнее).

2. Дрон СБУ ударил по подстанции в Курской области. Она питала военные объекты РФ – видео. В ночь на 29 сентября украинский беспилотник атаковал электрическую подстанцию в Курской области РФ, сообщили источники LIGA.net в Службе безопасности Украины. По данным СБУ, именно к этой электроподстанции были подключены важные военные объекты российских захватчиков (подробнее).

3. Прокуратура: Спецназ РФ в 2015 году сжег склад в Сватово, скорректировав дроны спутникомОфис генпрокурора разоблачил командование и боевиков элитного спецподразделения ВС РФ, которые в 2015 году с помощью разведывательных спутников направили беспилотники на склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сватово Луганской области. В ГБР заявили, что к диверсии в Сватово причастны Чепига и Мишкин, пытавшиеся отравить Скрипалей (подробнее).

4. Reuters: Румыния разворачивает ПВО по Дунаю на границе с Украиной: сбивать "шахеды" россиян. Румыния перемещает силы противовоздушной обороны для защиты сел в бассейне Дуная рядом с украинской границей, усиливая их новыми пунктами наблюдения и патрулями (подробнее).

5. Вагнеровец Медведев может уехать в РФ: Киев не просил Норвегию об экстрадиции — документБывший вагнеровец Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший убежища, может свободно покинуть эту страну, если захочет: запросов об экстрадиции до сих пор нет. Об этом говорится в ответе LIGA.net на повторный запрос в Национальную службу уголовных расследований KRIPOS, агентству норвежской полиции (подробнее).

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Сергей Бережной
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