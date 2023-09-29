П'ять головних новин України та світу на 19:00 29 вересня
1. Російський виробник БПЛА отримує супутникові послуги від компанії США – розслідування. Навігаційні системи американської компанії Iridium досі використовуються в російському військово-промисловому комплексі, один з офісів компанії працює в Москві (детальніше).
2. Дрон СБУ вдарив по підстанції у Курській області. Вона живила військові об'єкти РФ – відео. У ніч проти 29 вересня український безпілотник атакував електричну підстанцію в Курській області РФ, повідомили джерела LIGA.net у Службі безпеки України. За даними СБУ, саме до цієї електропідстанції було підключено важливі військові об'єкти російських загарбників (детальніше).
3. Прокуратура: Спецпризначенці РФ у 2015 році спалив склад у Сватовому, скорегувавши дрони супутником. Офіс генпрокурора викрив командування та бойовиків елітного спецпідрозділу ЗС РФ, які у 2015 році за допомогою розвідувальних супутників направили безпілотники на склад ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у Сватовому Луганській області. У ГБР заявили, що до диверсії у Сватовому причетні Чепіга і Мішкін, які намагалися отруїти Скрипалів (детальніше).
4. Reuters: Румунія розгортає ППО вздовж Дунаю на кордоні з Україною: збивати "шахеди" росіян. Румунія переміщає сили протиповітряної оборони для захисту сіл у басейні Дунаю поряд з українським кордоном, посилюючи їх новими пунктами спостереження та патрулями (детальніше).
5. Вагнерівець Медведєв може виїхати до РФ: Київ не просив Норвегію про екстрадицію – документ. Колишній вагнерівець Андрій Медведєв, який втік до Норвегії та попросив притулку, може вільно покинути цю країну, якщо захоче: запитів про екстрадицію досі немає. Про це йдеться у відповіді LIGA.net на повторний запит до Національної служби кримінальних розслідувань KRIPOS, агентства норвезької поліції (детальніше).
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