Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 января

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПОДРЯД РЕКОРД – БОЛЕЕ 37 000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. Вчера, 28 января, в Украине выявили рекордные 37 351 заболевших COVID-19 (днем ранее – 34 408) (подробнее).

2. "ПРИЧИНИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ БОЛЬ КРЕМЛЮ". WSJ УЗНАЛА О ПЛАНАХ США ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ РОССИИ. Белый дом сужает свои цели по экономическим санкциям против России в случае вторжения в Украину, пишет The Wall Street Journal (подробнее).

3. УКРАИНСКИЙ ВВП ВПЕРВЫЕ ДОСТИГ $200 МЛРД. Украинский долларовый ВВП впервые достиг $200 млрд, заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин (подробнее).

4. 1 ФЕВРАЛЯ УКРАИНУ ПОСЕТИТ ПРЕМЬЕР ПОЛЬШИ. ЗАТЕМ ПРИЕДУТ ГЛАВЫ МИД ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ. 1 февраля в Украину приедет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. 7-8 февраля визит в Украину также запланировали министры иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан и Германии Анналена Бербок (подробнее).

5. РОССИЯ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ЧАСТИЧНО ОТВОДИТ ВОЙСКА. НЕЗАВИСИМЫХ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ НЕТ. В Минобороны РФ заявили о завершении "плановой проверки боевой готовности" в Западном военном округе (ЗВО), граничащем с Украиной. Вместе с тем, согласно сообщению пресс-службы российского ведомства, "плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах" продолжаются (подробнее).

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Вадим Ребрина

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