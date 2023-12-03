Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 декабря

Osprey CV-22 (Фото - EPA)

1. РФ ночью атаковала "шахедами", сбили 10 из 12. Часть долетела до Хмельницкой области. Первые сообщения о "шахедах" в воздушном пространстве Украины появились незадолго до полуночи, а около двух часов они долетели до Хмельницкой области. Атака была проведена 12 ударными дронами, которые заходили несколькими волнами через оккупированную часть Херсонской области в Николаевскую область. Большинство из них удалось сбить (детальнее).

2. Столтенберг: Чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее закончится война. "Я всегда осторожен в оценках текущей ситуации на фронте. Войны по своей природе непредсказуемы. Только одно можно сказать точно: чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее эта война может закончиться", — сказал генсек НАТО (детальнее).

3. Расстрел пленных бойцов ВСУ. Глава Авдеевки говорит, что убийц ликвидировали. Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш заявил, что украинским войскам удалось отбить позицию, которую захватили россияне после расстрела бойцов ВСУ. "Насколько мне известно, чуть позже наши бойцы штурманули эту позицию, и все, кто там находился, разумеется, были ликвидированы", — сказал он (детальнее).

4. Украина и Польша в понедельник сделают первый шаг к разблокированию границы. Украина и Польша договорились об открытии с 4 декабря пункта пропуска "Угринов – Долгобычув" для движения пустых грузовиков на выезд из Украины. Министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал это первым шагом к разблокированию границы (детальнее).

5. Крушение Osprey. Поиски людей продолжаются, Япония передала США найденные обломки – видео. Найденные в море обломки конвертоплана Osprey переданы военным США, продолжаются круглосуточные поиски семи пропавших без вести членов экипажа. До сих пор найдено тело только одного человека, который находился на борту, – это штаб-сержант Джейкоб Галлихер. Остальные члены экипажа и пассажиры Osprey пока не найдены (детальнее).

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