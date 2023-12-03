П'ять головних новин України та світу на 19:00 3 грудня

Osprey CV-22 (Фото - EPA)

1. РФ вночі атакувала "шахедами", збили 10 із 12. Частина долетіла до Хмельницької області. Перші повідомлення про "шахеди" у повітряному просторі України з'явилися незадовго до опівночі, а близько двох годин вони долетіли до Хмельницької області. Атаку було проведено 12 ударними дронами, які заходили кількома хвилями через окуповану частину Херсонської області до Миколаївської області. Більшість із них вдалося збити (детальніше).

2. Столтенберг: Чим більше ми підтримуємо Україну, тим швидше закінчиться війна. "Я завжди обережний в оцінках поточної ситуації на фронті. Війни за своєю природою непередбачувані. Тільки одне можна сказати точно: чим більше ми підтримуємо Україну, тим швидше ця війна може закінчитися", – сказав генсек НАТО (детальніше).

3. Розстріл полонених бійців ЗСУ. Глава Авдіївки каже, що вбивць ліквідували. Глава Авдіївської ВДА Віталій Барабаш заявив, що українським військам вдалося відбити позицію, яку захопили росіяни після розстрілу бійців ЗСУ. "Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші бійці штурманули цю позицію, і всі, хто там знаходився, зрозуміло, були ліквідовані", – сказав він (детальніше).

4. Україна та Польща у понеділок зроблять перший крок до розблокування кордону. Україна та Польща домовилися про відкриття з 4 грудня пункту пропуску "Угринів – Довгобичув" для руху порожніх вантажівок на виїзд з України. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков назвав це першим кроком до розблокування кордону (детальніше).

5. Катастрофа Osprey. Пошуки людей продовжуються, Японія передала США знайдені уламки – відео. Знайдені в морі уламки конвертоплана Osprey передані військовим США, тривають цілодобові пошуки семи зниклих членів екіпажу. Досі знайдено тіло лише однієї людини, яка перебувала на борту – це штаб-сержант Джейкоб Галліхер. Інші члени екіпажу та пасажири Osprey поки не знайдені (детальніше).

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