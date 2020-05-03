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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 мая

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 мая - Фото
03.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУ ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 ЗА СУТКИ. За прошедшие сутки здесь зафиксировали 80 новых случаев, в Черновицкой областях - 73, в Тернопольской – 45, в Донецкой и Луганской областях – ни одного (подробнее).

2. ПОЯВИЛСЯ ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА ДО 8 МАЯ. Банкиры и аналитики инвесткомпаний спрогнозировали, что до 8 мая доллар будет стоить в диапазоне 26,85 – 27,25 грн (подробнее).

3. МЭР ЛЬВОВА ПОДДЕРЖАЛ МЭРА ЧЕРКАСС. Андрей Садовый призвал "прекратить преследование" Анатолия Бондаренко из-за решения черкасского Горисполкома ослабить карантин в городе (подробнее).

4. НА ГРАНИЦЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ И КНДР ПРОИЗОШЛА ПЕРЕСТРЕЛКА. Стрельбу открыли из КНДР в сторону сторожевого поста Южной Кореи. В результате инцидента никто не пострадал (подробнее).

5. БОСНИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ВПУСТИТЬ ВОЕННЫХ МЕДИКОВ ИЗ РФ. Врачи должны были прибыть в город Мостар, чтобы провести дезинфекцию в одной из местных клиник из-за COVID-19 (подробнее).

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Марк Сировой
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