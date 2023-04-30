Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 апреля

1. Меркель настаивает: ее политика по отношению к России, хоть и не сработала, но была верной

"Я пыталась предотвратить эту ситуацию [полномасштабное российское вторжение в Украину] с помощью того, что было в моем распоряжении. Тот факт, что это не сработало, не является доказательством того, что эта попытка была неправильной", – сказала Меркель.

2. Пожар в Севастополе. В ВСУ назвали подрыв логистики врага подготовкой к контрнаступлению

"Сколько там [нефтепродуктов] было на самом деле – можем только догадываться по "фейерверку". Но то, что подорванная логистика врага – это одно из активных действий наших сил обороны, об этом мы говорим долгое время. Эта работа является подготовительной для широкомасштабного наступления, которого все ждут", – сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

3. Украина подписала три новых контракта с Baykar – министр

Украина подписала три контракта с производителем беспилотников Baykar в рамках международной выставки авиационной техники Teknofest 2023 в Стамбуле, сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

4. Буданов о контрнаступлении: В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты – видео

Отвечая на вопрос, не чрезмерно ли оптимистичны его прогнозы о будущем распаде России, Буданов ответил: "Могу сказать только одно – время покажет. Я остаюсь на своей позиции".

5. Петр Павел: Украине для успешных операций больше всего нужны боеприпасы, их не хватает

Украине критически не хватает боеприпасов, которые необходимы для начала наступления и освобождения оккупированных Россией территорий, поэтому Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок ВСУ боеприпасов, сказал Петр Павел.

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Сергій Бережний

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