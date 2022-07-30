UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 июля

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 июля - Фото
Дмитрий Лубинец (скриншот видео канала Рада)

1. В ПЕНТАГОНЕ НЕ НАЗВАЛИ ДАТУ ДОСТАВКИ В УКРАИНУ ПВО NASAMS, НО ЗАЯВИЛИ О "ПРОДВИЖЕНИИ". В Пентагоне не смогли назвать конкретные сроки доставки в Украину системы противовоздушной обороны NASAMS, но заявили, что "продвигаются в этом вопросе" (подробнее).

2. БЛИНКЕН СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ПРИЗЫВАМ ПРИЗНАТЬ РОССИЮ ГОСУДАРСТВОМ-СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА – NYT. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма, на чем настаивают американские политики и президент Владимир Зеленский (подробнее).

3. НА ДОНБАССЕ ДЕСАНТНИКИ СБИЛИ ИЗ ПЗРК "ИГЛА" ШТУРМОВИК СУ-25 РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. В Донецкой области украинские десантники сбили штурмовик Су-25 российских оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" (подробнее).

4. ЛУБИНЕЦ: МЫ ЗНАЕМ АБСОЛЮТНО ВСЕ О РОССИЯНИНЕ, КОТОРЫЙ КАСТРИРОВАЛ ПЛЕННОГО. И О ЕГО СЕМЬЕ. Украина знает всю информацию о российском военном, который кастрировал украинского пленного. Киев будет добиваться его юридического осуждения (подробнее).

5. РОССИЯ НЕ ПРЕДОСТАВИЛА УКРАИНЕ СПИСКИ ПОГИБШИХ И РАНЕНЫХ В ЕЛЕНОВКЕ — КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными потребовал от России предоставить списки погибших и раненых в результате российского теракта в Еленовке. Там говорят, что еще вчера, 29 июля, запросили информацию, однако до сих пор российская сторона не ответила (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Тема дня | ЧВК Вагнера и вранье. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 