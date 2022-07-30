Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 июля

1. В ПЕНТАГОНЕ НЕ НАЗВАЛИ ДАТУ ДОСТАВКИ В УКРАИНУ ПВО NASAMS, НО ЗАЯВИЛИ О "ПРОДВИЖЕНИИ". В Пентагоне не смогли назвать конкретные сроки доставки в Украину системы противовоздушной обороны NASAMS, но заявили, что "продвигаются в этом вопросе" (подробнее).

2. БЛИНКЕН СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ПРИЗЫВАМ ПРИЗНАТЬ РОССИЮ ГОСУДАРСТВОМ-СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА – NYT. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам признать Россию государством-спонсором терроризма, на чем настаивают американские политики и президент Владимир Зеленский (подробнее).

3. НА ДОНБАССЕ ДЕСАНТНИКИ СБИЛИ ИЗ ПЗРК "ИГЛА" ШТУРМОВИК СУ-25 РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. В Донецкой области украинские десантники сбили штурмовик Су-25 российских оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" (подробнее).

4. ЛУБИНЕЦ: МЫ ЗНАЕМ АБСОЛЮТНО ВСЕ О РОССИЯНИНЕ, КОТОРЫЙ КАСТРИРОВАЛ ПЛЕННОГО. И О ЕГО СЕМЬЕ. Украина знает всю информацию о российском военном, который кастрировал украинского пленного. Киев будет добиваться его юридического осуждения (подробнее).

5. РОССИЯ НЕ ПРЕДОСТАВИЛА УКРАИНЕ СПИСКИ ПОГИБШИХ И РАНЕНЫХ В ЕЛЕНОВКЕ — КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными потребовал от России предоставить списки погибших и раненых в результате российского теракта в Еленовке. Там говорят, что еще вчера, 29 июля, запросили информацию, однако до сих пор российская сторона не ответила (подробнее).

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Вадим Ребрина

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