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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 декабря

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 декабря - Фото

1. РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ С УЧАСТИЕМ 175 000 ВОЕННЫХ – THE WASHINGTON POST. Россия планирует задействовать 175 000 военнослужащих для нового вторжения в Украину уже в начале 2022 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на соответствующий документ американской разведки и представителя в администрации США (подробнее).

2. КУРС БИТКОИНА РУХНУЛ. В ночь на 4 декабря произошло падение рынка криптовалюты на 22%. В ходе сессии биткоин упал до $41 967,5 (подробнее).

3. В ИНДОНЕЗИИ ПРОСНУЛСЯ ВУЛКАН СЕМЕРА: ЛЮДИ БЕГУТ ОТ ОБЛАКА ПЕПЛА – ВИДЕО. На востоке острова Ява в Индонезии происходит извержение вулкана Семеру. Люди буквально бегут от огромного шлейфа пепла, продолжается эвакуация жителей (подробнее).

4. BILD: ПЛАН-МАКСИМУМ ПУТИНА – ЗАХВАТИТЬ ДВЕ ТРЕТИ УКРАИНЫ С КИЕВОМ. КАРТА И ФАЗЫ ВТОРЖЕНИЯ. Россия может попытаться осуществить новое вооруженное вторжение в Украину в три этапа: если этот сценарий будет осуществлен, РФ захватит две трети страны, это "план-максимум" Кремля, сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники в НАТО и службах безопасности (подробнее).

5. РЕЗНИКОВ О ПОСЛЕДСТВИЯХ АГРЕССИИ РФ ДЛЯ ЕВРОПЫ: МИЛЛИОНЫ БЕЖЕНЦЕВ – ЛИШЬ ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ. Полномасштабная война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Одной из немногих проблем, с которыми столкнется европейское общество, станет внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев (подробнее).

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Вадим Ребрина
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