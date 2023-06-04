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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 июня

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 июня - Фото
Фото - скриншот из видео

1. Последствия российского удара по пригороду Днепра: 22 раненых, погиб двухлетний ребенок. В результате обстрела Россией пригорода Днепра, который произошел 3 июня, погиб двухлетний ребенок, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак. "Ночью из-под завалов дома в Подгородненской общине извлекли тело девочки. Ей только исполнилось два года. Искренние соболезнования родным. Пострадали 22 человека, из них пятеро – дети", – сказал он.

2. РДК и легион "Свобода России" вызвали губернатора Белгородской области на переговоры. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области встретиться для переговоров в селе Новая Таволжанка – это соседнее с Шебекино село на территории РФ. На видео командир РДК Денис Капустин заявил, что подразделение взяло в плен двух российских военных и по случаю православного праздника Троицы готово отпустить их.

3. Руководители 20 ведущих разведок провели секретную встречу в Сингапуре. Руководители примерно 20 крупнейших разведок мира на этой неделе провели секретную встречу в рамках форума безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. На встрече присутствовали среди других представители разведок США, Индии и Китая, россиян не было.

4. В Израиле погибли трое пограничников, подозревают египетских наркоторговцев. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, двое военнослужащих были найдены убитыми вскоре после того, как доложили, что предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотиков. После этого пограничные патрули начали прочесывать пограничную зону и попали под обстрел со стороны неизвестного. В перестрелке погиб еще один военнослужащий Израиля. Террорист также был убит.

5. Столтенберг говорил с Эрдоганом: Швеция имеет шанс вступить в НАТО на саммите в ВильнюсеГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что у Швеции остается шанс присоединиться к НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. По его словам, представители Турции, Финляндии и Швеции встретятся на следующей неделе, чтобы согласовать вступление Швеции в НАТО.

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Сергей Бережной
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