П'ять головних новин України та світу на 19:00 4 червня

1. Наслідки російського удару по передмістю Дніпра: 22 поранених, загинула дворічна дитина. Унаслідок обстрілу Росією передмістя Дніпра, який стався 3 червня, загинула дворічна дитина, повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак. "Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним. Постраждали 22 людини, з них п'ятеро – діти", – сказав він.

2. РДК і легіон "Свобода Росії" покликали губернатора Бєлгородської області на переговори. Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" запропонували губернатору Бєлгородської області зустрітися для переговорів у селі Нова Таволжанка – це сусіднє з Шебекіним село на території РФ. На відео командир РДК Денис Капустін заявив, що підрозділ взяв у полон двох російських військових і з нагоди православного свята Трійці готовий відпустити їх.

3. Керівники 20 провідних розвідок провели секретну зустріч у Сінгапурі. Керівники приблизно 20 найбільших розвідок світу цього тижня провели секретну зустріч у межах безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі. На зустрічі були присутні з-поміж інших представники розвідок США, Індії та Китаю, росіян не було.

4. В Ізраїлі загинули троє прикордонників, підозрюють єгипетських наркоторговців. За даними пресслужби ЦАХАЛ, двох військовослужбовців було знайдено вбитими невдовзі після того, як доповіли, що запобігли спробі контрабанди великої партії наркотиків. Після цього прикордонні патрулі почали прочісувати прикордонну зону та потрапили під обстріл з боку невідомого. У перестрілці загинув ще один військовослужбовець Ізраїлю. Терориста також було вбито.

5. Столтенберг говорив з Ердоганом: Швеція має шанс вступити до НАТО на саміті у Вільнюсі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом повідомив, що у Швеції залишається шанс приєднатися до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. За його словами, представники Туреччини, Фінляндії та Швеції зустрінуться наступного тижня, щоб погодити вступ Швеції до НАТО.

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