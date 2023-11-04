Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 ноября

1. ВСУ об Авдеевке: РФ копит силы для новых атак, их очень много — это глобальная проблема. Российские оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак для окружения Авдеевки, сообщил спикер 110 ОМБр. "Стали использовать меньше бронетехники, бросают малые группы. Тут сосредоточено около 40 000 россиян, мы уничтожили уже как минимум 5000 и больше 120 единиц техники", — сказал военный. По его мнению, в резерве у армии РФ большие силы, поэтому она может позволить себе такие потери (детальнее).

2. Минобороны заявляет о "рекордном" ускорении поставок дронов ВСУ: как упростили бюрократию. Ведомство пишет, что смогло "рекордно быстро" передать боевые дроны в ВСУ — с момента получения техники от поставщика до передачи Силам логистики прошло три дня. Ранее процесс мог длиться неделями или месяцами из-за многочисленных согласований в разных ведомствах, однако Минобороны смогло сократить бюрократические процедуры (детальнее).

3. В России провели испытания ядерных ракет "Ярс" и "Булава". Они провалились: детали от ГУР. 1 ноября россияне провели неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая является основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил РФ. Неудачей завершился также испытательный пуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава" 25 октября (детальнее).

4. NBC пишет, что Киев якобы вынуждают "что-то отдать" РФ "за мир". Зеленский: Не будет этого. Информация NBC News о якобы "деликатных" и "в общих чертах" переговорах о согласии отдать что-то России "ради мира", не соответствует действительности, сказал президент Владимир Зеленский. Он заверил, что такого варианта "не будет" (детальнее).

5. Керчь атаковали ракетами: Крымский мост в дыму, пуски ПВО, взрывы над городом – видео. Неопознанные ракеты прошли над Бердянском в сторону Азовского моря, вскоре появились сообщения о ракетной атаке на объекты в районе Керченского пролива. По неподтвержденным данным, над судостроительным заводом Керчи поднимается столб дыма. Керченский мост был закрыт примерно да часа (детальнее).

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