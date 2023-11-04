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П'ять головних новин України та світу на 19:00 4 листопада

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 4 листопада - Фото
Пожежа на території суднобудівного заводу в Керчі (Фото -скриншот)

1. ЗСУ про Авдіївку: РФ накопичує сили для нових атак, їх дуже багато – це глобальна проблема. Російські окупанти накопичують сили для нових масштабних атак для оточення Авдіївки, повідомив речник 110 ОМБр. "Стали використовувати менше бронетехніки, кидають малі групи. Тут зосереджено близько 40 000 росіян, ми знищили вже щонайменше 5000 та понад 120 одиниць техніки", – сказав військовий. На його думку, в резерві в армії РФ великі сили, тому вона може дозволити собі такі втрати (детальніше).

2. Міноборони заявляє про "рекордне" прискорення поставок дронів ЗСУ: як спростили бюрократію. Відомство пише, що змогло "рекордно швидко" передати бойові дрони до ЗСУ — з моменту отримання техніки від постачальника до передачі Силам логістики минуло три дні. Раніше процес міг тривати тижнями або місяцями через численні погодження у різних відомствах, проте Міноборони змогло скоротити бюрократичні процедури (детальніше).

3. У Росії провели випробування ядерних ракет "Ярс" та "Булава". Вони провалилися: деталі від ГУР. 1 листопада росіяни провели невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил РФ. Невдачею завершився також випробувальний пуск із підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава" 25 жовтня (детальніше).

4. NBC пише, що Київ нібито змушують "щось віддати" РФ "за мир". Зеленський: Не буде цього. Інформація NBC News про нібито "делікатні" та "загальні" переговори про згоду віддати щось Росії "заради миру", не відповідає дійсності, сказав президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що такого варіанту "не буде" (детальніше).

5. Керч атакували ракетами: Кримський міст у диму, пуски ППО, вибухи над містом – відео. Невідомі ракети пройшли над Бердянськом у бік Азовського моря, невдовзі з'явилися повідомлення про ракетну атаку на об'єкти в районі Керченської протоки. За непідтвердженими даними, над суднобудівним заводом Керчі підіймається стовп диму. Керченський міст був закритий приблизно до години (детальніше).

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