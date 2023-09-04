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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 сентября

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 сентября - Фото
Скриншот со взрывом "шахеда" за Дунаем

1. Ночная массированная атака по Одесской области: сбито 17 дронов, но есть попадания – фото. Силам обороны удалось уничтожить 17 дронов-камикадзе Shahed-136 во время ночной массированной атаки россиян по югу Одесской области, однако были попадания по гражданской инфраструктуре (подробнее).

2. Резников подал заявление об отставке: Выполнены ключевые задачи – главные тезисы, фото. В заявлении Резников пишет, что за 22 месяца его работы "были выполнены ключевые задачи", которые были поставлены во время его назначения министром (подробнее).

3. В МИД заявили, что российские дроны Shahed-136 ночью взорвались в Румынии – стране НАТО: карта. Ночью 4 сентября в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии" (подробнее).

4. Взрыв "шахедов" в Румынии. Минобороны страны выдало противоречивые пресс-релизы о ситуации. Румынское Министерство обороны заявило: несмотря на падение и взрыв по меньшей мере одного российского дрона-камикадзе Shahed-136 на территории страны, это "не представляло никакой прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии". При этом в пресс-релизе для румынской аудитории там заявили, что ничего на их территории не падало (подробнее).

5. Увольнение Резникова рассмотрят завтра, назначение Умерова в среду – источники в Слуге народа. Верховная Рада рассмотрит увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны во вторник, 5 сентября. Рассмотрение кандидатуры Рустема Умерова запланировано на 6 сентября. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции Слуга народа (подробнее).

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