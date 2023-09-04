П'ять головних новин України та світу на 19:00 4 вересня

1. Нічна масована атака по Одеській області: збито 17 дронів, але є влучання – фото. Силам оборони вдалось знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 під час нічної масованої атаки росіян по півдню Одеської області, проте були влучання по цивільній інфраструктурі (детальніше).

2. Резніков подав заяву про відставку: Виконано ключові завдання – головні тези, фото. У заяві Резніков пише, що за 22 місяці його роботи "було виконано ключові завдання", які було поставлено під час його призначення міністром (детальніше).

3. У МЗС заявили, що російські дрони Shahed-136 вночі вибухнули в Румунії – країні НАТО: карта. Вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії" (детальніше).

4. Вибух "шахедів" у Румунії. Міноборони країни видало суперечливі пресрелізи щодо ситуації. Румунське Міністерство оборони заявило: попри падіння і вибух щонайменше одного російського дрона-камікадзе Shahed-136 на території країни, це "не становило жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії". При цьому у пресрелізі для румунської аудиторії там заявили, що нічого на їхній території не падало (детальніше).

5. Звільнення Резнікова розглянуть завтра, призначення Умєрова у середу – джерела у Слузі народу. Верховна Рада розгляне звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони у вівторок, 5 вересня. Розгляд кандидатури Рустема Умєрова заплановано на 6 вересня. Про це LIGA.net повідомили два співрозмовники в керівництві фракції Слуга народу (детальніше).

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