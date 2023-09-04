Силам оборони вдалось знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 під час нічної масованої атаки росіян по півдню Одеської області, проте були влучання по цивільній інфраструктурі, повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Російська атака була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я, зазначає відомство.

17 дронів було збито, проте відбулись влучання: у двох громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств, зазначає ОК "Південь".

Повідомлень про постраждалих не надходило.

2 вересня 2023 року над Одеською областю було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6.

3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.

Під час цієї атаки на Одещині захисники знищили 22 з 25 дронів-камікадзе Shahed-136, якими окупанти атакували південь області.

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