Новини | Нічна масована атака по Одеській області: збито 17 дронів, але є влучання – фото
04.09.2023, 07:40
Фото: ОК "Південь"
Силам оборони вдалось знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 під час нічної масованої атаки росіян по півдню Одеської області, проте були влучання по цивільній інфраструктурі, повідомляє Оперативне командування "Південь".
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Російська атака була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я, зазначає відомство.
17 дронів було збито, проте відбулись влучання: у двох громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств, зазначає ОК "Південь".
Повідомлень про постраждалих не надходило.
- 2 вересня 2023 року над Одеською областю було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Під час цієї атаки на Одещині захисники знищили 22 з 25 дронів-камікадзе Shahed-136, якими окупанти атакували південь області.
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