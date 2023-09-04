RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Новини | Нічна масована атака по Одеській області: збито 17 дронів, але є влучання – фото

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 07:40
Нічна масована атака по Одеській області: збито 17 дронів, але є влучання – фото - Фото
Фото: ОК "Південь"

Силам оборони вдалось знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 під час нічної масованої атаки росіян по півдню Одеської області, проте були влучання по цивільній інфраструктурі, повідомляє Оперативне командування "Південь".

Російська атака була спрямована по цивільній інфраструктурі Подунав'я, зазначає відомство.

17 дронів було збито, проте відбулись влучання: у двох громадах пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств, зазначає ОК "Південь".

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Читайте також: Окупанти наступали на Донбасі та Запоріжжі, відбулось 30 боєзіткнень – мапа

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодесабезпілотникдронShahed-136шахед
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 