Ночная массированная атака по Одесской области: сбито 17 дронов, но есть попадания – фото

Силам обороны удалось уничтожить 17 дронов-камикадзе Shahed-136 во время ночной массированной атаки россиян по югу Одесской области, однако были попадания по гражданской инфраструктуре, сообщает Оперативное командование "Юг".

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Российская атака была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья, отмечает ведомство.

17 дронов были сбиты, однако произошло попадание: в двух общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий, отмечает ОК "Юг".

Сообщений о пострадавших не поступало.

2 сентября 2023 года над Одесской областью был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6.

3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских сотрудника порта, они госпитализированы.

Во время этой атаки в Одесской области защитники уничтожили 22 из 25 дронов-камикадзе Shahed-136, которыми оккупанты атаковали юг области.

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