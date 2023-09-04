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Ночная массированная атака по Одесской области: сбито 17 дронов, но есть попадания – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 07:40
Ночная массированная атака по Одесской области: сбито 17 дронов, но есть попадания – фото - Фото
Фото: ОК "Юг"

Силам обороны удалось уничтожить 17 дронов-камикадзе Shahed-136 во время ночной массированной атаки россиян по югу Одесской области, однако были попадания по гражданской инфраструктуре, сообщает Оперативное командование "Юг".

Российская атака была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья, отмечает ведомство.

17 дронов были сбиты, однако произошло попадание: в двух общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий, отмечает ОК "Юг".

Сообщений о пострадавших не поступало.

Фото: ОК ''Юг''

Фото: ОК ''Юг''

Фото: ОК ''Юг''

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Артём Джерипа
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войнаОдессадронбеспилотникShahed-136шахед
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