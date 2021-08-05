Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 августа

1. УКРАИНЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ МЕДАЛИ НА ОЛИМПИАДЕ. Каратистка Анжелика Терлюга стала серебряным призером Олимпийских игр, а каноистка Людмила Лузан получила бронзовую награду. (подробнее)

2. УМЕР ЕВГЕНИЙ МАРЧУК. На 81 году жизни умер украинский государственный деятель Евгений Марчук, который был первым председателем Службы безопасности Украины (1991-1994) после обретения страной независимости, затем четвертым премьером (1995-1996) и главой Минобороны (2003-2004). (подробнее)

3. СУД ЗАБРАЛ У ФИРТАША ЗАПОРОЖСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ. Запорожский титано-магниевый комбинат вернули в собственность государства. Завод был приватизирован компанией Дмитрия Фирташа в 2013 году. Адвокаты Фирташа обжалуют решение суда. (подробнее)

4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ В ИЮЛЕ НА 2,1%. Международные резервы Украины увеличились в июле на 2,1% или на $593 млн - до $28,95 млрд. В июне рост составил 2%. Что движет позитивной динамикой) (подробнее)

5. ВАКС НАЗНАЧИЛ ЗАЛОГ ГЛАВЕ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛСОВЕТА. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну в виде залога в размере 2,9 млн грн. (подробнее)

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Наталия Медведева

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