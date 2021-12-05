Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 декабря

1. ГЛАВА ПЕНТАГОНА: США БУДУТ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ УКРАИНЕ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ ОТ РФ. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут и дальше делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою территорию от российской агрессии. По его словам, "Украине жизненно важно иметь ресурсы, необходимые для защиты", но он отказался уточнить, какую дополнительную помощь США могут предоставить украинским военным (подробнее).

2. ЕСЛИ РФ ВТОРГНЕТСЯ В УКРАИНУ, СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2 КОНЕЦ – ГЛАВА ТОП-ФРАКЦИИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА. Председатель крупнейшей фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил: если президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин решится на расширение военной агрессии против Украины, российско-немецкому газопроводу Северный поток-2 "конец" (подробнее).

3. БОРРЕЛЬ О РОССИЙСКОЙ УГРОЗЕ: ЕВРОСОЮЗ БУДЕТ ТВЕРДО СТОЯТЬ ЗА УКРАИНУ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя возможность масштабной российской агрессии против Украины, заявил, что Европейский союз будет твердо поддерживать Украину "перед лицом всех непредвиденных обстоятельств" (подробнее).

4. ВТОРОЕ СУДНО ИЗ СЕМИ. В УКРАИНУ ПРИБЫЛО ЕЩЕ 66 000 ТОНН АМЕРИКАНСКОГО УГЛЯ. Сегодня в Украину прибыло второе судно с импортным углем из семи анонсированных. Второе судно доставило в Украину еще 66 000 тонн американского угля. Объем первой поставки составлял 60 500 тонн (подробнее).

5. ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА В ИНДОНЕЗИИ: ПОГИБЛИ 13 ЧЕЛОВЕК, БОЛЕЕ 50 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ. В результате извержения вулкана Семеру на востоке индонезийского острова Ява погибли по меньшей мере 13 человек, ранены по меньшей мере 57 человек, у многих – серьезные ожоги (подробнее).

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Оксана Житнюк

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