Боррель о российской угрозе: Евросоюз будет твердо стоять за Украину

Европейский союз будет твердо поддерживать Украину "перед лицом всех непредвиденных обстоятельств". Об этом в интервью итальянскому изданию La Reppublica заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя возможность масштабной российской агрессии против Украины.

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"Как мы говорим в Брюсселе, я обеспокоен. Украина, безусловно, партнер и союзник. Поэтому мы будем ее поддерживать. Затем США очень ясно дали понять, что любое нападение России не останется без последствий. У нас будет встреча на следующей неделе в Брюсселе со странами Восточного партнерства, и настанет время подчеркнуть нашу решительную поддержку Украины", – сказал Боррель.

По его словам, сейчас идет работа, чтобы избежать кризиса, но "перед лицом всех непредвиденных обстоятельств ЕС будет твердо стоять за Украину".

Он не назвал конкретных мер, которые были бы предприняты Евросоюзом в случае российской агрессии, однако отметил, что Москве нужно "проиллюстрировать панораму возможных последствий": "Это зависит от обстоятельств. Можете ли вы представить себе настоящее вторжение, подобное Крыму? Я не знаю. Но мы должны попытаться предотвратить ухудшение ситуации. Я не могу сказать больше".

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Владислав Сердюк

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