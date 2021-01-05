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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 января

05.01.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 января - Фото

1. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ. ВО ВТОРОЙ ТУР СЕЙЧАС ВЫХОДЯТ ЗЕЛЕНСКИЙ И БОЙКО – ОПРОС РЕЙТИНГА. Если бы выборы президента состоялись уже в ближайшее время, то во втором туре оказались бы действующий глава государства Владимир Зеленский и соглава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (Подробнее).

2. ВЫСШИЙ АНТИКОРСУД ОТКАЗАЛ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПРИВОДЕ ГЛАВЫ ОАСК ВОВКА. Высший антикоррупционный суд отказал в принудительном приводе на судебное заседание главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка (Подробнее). 

3. УКРАИНА В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 2020 ГОДА УСПЕЛА ВЗЯТЬ $340 МЛН У DEUTSCHE BANK. Украина в последние дни 2020 года привлекла краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London (Подробнее).

4. "ОСТАЛОСЬ МНОГО СЛЕДОВ". В BELLINGCAT ГОВОРЯТ, ЧТО УЖЕ ГОТОВО ПОЛФИЛЬМА ОБ ОПЕРАЦИИ ПО ЧВК. В Bellingcat заявили что, готова уже половина фильма об операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которую отрицают в Офисе президента (Подробнее).  

5. В КСУ ЗАЯВИЛИ, ЧТО УКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО ОБ ОТСТРАНЕНИИ ТУПИЦКОГО ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ. Судьи Конституционного суда заявили, что увольнение или временное отстранение судей КСУ регулируется исключительно Конституцией, в независимости от того, кто их назначил (Подробнее).

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Станислав Стороженко
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