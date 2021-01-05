В КСУ заявили, что указ Зеленского об отстранении Тупицкого противоречит Конституции
Судьи Конституционного суда заявили, что увольнение или временное отстранение судей КСУ регулируется исключительно Конституцией, в независимости от того, кто их назначил. Об этом говорится в заявлении судей КСУ по итогам собрания, посвященного указу президента об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого.
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Судьи настаивают, что основания и порядок увольнения, задержания или прекращения полномочий судьи КСУ регулируются исключительно Конституцией, и отмечают, что органы государственной власти должны соблюдать ее предписания, иначе это "может привести к блокированию работы" суда.
КСУ опубликовал заключение Научно-консультативного совета КСУ по указу.
В документе отмечается, что особый статус судей КСУ предусматривает специальные законодательные гарантии их независимости, в том числе и в аспекте увольнения или временного отстранения.
В Конституции закреплен одинаковый юридический статус всех судей КСУ, независимо от того, кто их назначает, говорится в заключении совета.
"Международно-правовые акты, Конституция, а также официальная конституционная доктрина Украины признают, что независимость и неприкосновенность судей КС", которая является неотъемлемой составляющей их статуса, должна быть равна независимости и неприкосновенности других судей", – говорится в заключении.
- 28 декабря Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что в УПК есть пункт, который предоставляет ОГП возможность ходатайства президенту об отстранении лиц, назначенных им же.
- В КСУ перечислили основания для возможного отстранения или увольнения судьи КСУ и заявили, что статья 154 УПК, на которую ссылается ОП, не может быть таким основанием.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
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