В КСУ заявили, что указ Зеленского об отстранении Тупицкого противоречит Конституции

Судьи Конституционного суда заявили, что увольнение или временное отстранение судей КСУ регулируется исключительно Конституцией, в независимости от того, кто их назначил. Об этом говорится в заявлении судей КСУ по итогам собрания, посвященного указу президента об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого.

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Судьи настаивают, что основания и порядок увольнения, задержания или прекращения полномочий судьи КСУ регулируются исключительно Конституцией, и отмечают, что органы государственной власти должны соблюдать ее предписания, иначе это "может привести к блокированию работы" суда.

КСУ опубликовал заключение Научно-консультативного совета КСУ по указу.

В документе отмечается, что особый статус судей КСУ предусматривает специальные законодательные гарантии их независимости, в том числе и в аспекте увольнения или временного отстранения.

В Конституции закреплен одинаковый юридический статус всех судей КСУ, независимо от того, кто их назначает, говорится в заключении совета.

"Международно-правовые акты, Конституция, а также официальная конституционная доктрина Украины признают, что независимость и неприкосновенность судей КС", которая является неотъемлемой составляющей их статуса, должна быть равна независимости и неприкосновенности других судей", – говорится в заключении.

Вадим Ребрина

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