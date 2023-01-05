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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 января

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 января - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

1. Новый пакет военной помощи Германии: грузовики 8x8, дроны, тягачи, РЭБ, БРЭМ и другое. Германия передала Силам обороны Украины дроны, антидронное оборудование, модульные военные грузовики, десятки пикапов, прицепы для транспортировки тяжелой техники и другую военную помощь (подробнее).

2. Киево-Печерская лавра — Успенский собор и Трапезную церковь забрали из пользования УПЦ МП. Завершилась официальная передача Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви Московского патриархата в пользование государства (подробнее).

3. Талибы договорились с Китаем о добыче нефти в Афганистане. Подписывают первый контракт. Администрация Афганистана, возглавляемая талибами, договорилась с китайской госкомпанией CAPEIC о контракте на добычу нефти в бассейне Амударьи на севере страны (подробнее).

4. Россияне убили семью в Бериславе: снаряд оккупантов с левого берега Днепра попал в дом. Сегодня, 5 января, российская армия с временно оккупированного левого берега Днепра обстреляла освобожденный прошлой осенью город Берислав: снаряд попал в дом, убив всю семью – пару и их 12-летнего сына (подробнее).

5. "Лицемерие оставьте себе". У Зеленского назвали цели путинского "перемирия". Российский диктатор сегодня дал поручение Шойгу "ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения". У Зеленского это назвали банальной уловкой и манипуляцией (подробнее).

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