Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 декабря

Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. РФ массированно атаковала Украину десятками "шахедов", ПВО сбила 41 цель, есть прилеты. Российские оккупанты в ночь на 6 декабря массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Военные заявляют, что РФ выпустила 48 БПЛА, Силам ПВО удалось сбить 41 "шахед" (детальнее).

2. ВСУ подошли к третьей линии обороны России, у нас есть план на 2024 год — глава Минобороны. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Вооруженные Силы Украины подошли к третьей линии обороны россиян. "Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее", — сказал Умеров (детальнее).

3. В России убит Илья Кива. Это спецоперация СБУ – источник. В России найден мертвым бывший депутат Верховной Рады и российский коллаборационист Илья Кива. Это была спецоперация Службы безопасности Украины, сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах (детальнее).

4. В США впервые официально обвинили четырех россиян в военных преступлениях в Украине. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Сурена Мкртчяна, Дмитрия Будника и еще двух лиц, фамилии которых пока не установлены и которые фигурируют в документе под именами "Валерий" и "Назар". Обвиняемые незаконно удерживали и пытали гражданина США на временно оккупированной части Херсонской области (детальнее).

5. У Буданова подтвердили, что иностранные СМИ готовят фейки против Зеленского и Залужного. Представитель украинской разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что иностранные СМИ готовят дезинформационную кампанию против высшего военно-политического руководства Украины, в том числе против президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. "Мы видим, насколько активно и с каким удовольствием российская пропаганда смакует тему возможного конфликта между военным и политическим руководством Украины. Конечно, она будет разными способами, в разных интерпретациях и дальше пытаться распространять эти тезисы", – сказал Юсов (детальнее).

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