П'ять головних новин України та світу на 19:00 6 грудня

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. РФ масовано атакувала Україну десятками "шахедів", ППО збила 41 ціль, є прильоти. Російські окупанти у ніч проти 6 грудня масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Військові заявляють, що РФ випустила 48 БПЛА, Силам ППО вдалося збити 41 "шахед" (детальніше).

2. ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони Росії, у нас є план на 2024 рік – глава Міноборони. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Збройні Сили України підійшли до третьої лінії оборони росіян. "Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її", – сказав Умєров (детальніше).

3. У Росії вбито Іллю Киву. Це спецоперація СБУ – джерело. У Росії знайдено мертвим колишнього депутата Верховної Ради та російського колабораціоніста Іллю Киву. Це була спецоперація Служби безпеки України, повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах (детальніше).

4. У США вперше офіційно звинуватили чотирьох росіян у воєнних злочинах в Україні. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти Сурена Мкртчяна, Дмитра Будника та ще двох осіб, прізвища яких поки що не встановлені та які фігурують у документі під іменами "Валерій" та "Назар". Обвинувачені незаконно утримували та катували громадянина США на тимчасово окупованій частині Херсонської області (детальніше).

5. У Буданова підтвердили, що іноземні ЗМІ готують фейки проти Зеленського та Залужного. Представник української розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що іноземні ЗМІ готують дезінформаційну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, зокрема проти президента Володимира Зеленського та головкому ЗСУ Валерія Залужного. "Ми бачимо, наскільки активно і з яким задоволенням російська пропаганда смакує тему можливого конфлікту між військовим та політичним керівництвом України. Звичайно, вона буде різними способами, у різних інтерпретаціях і надалі намагатиметься розповсюджувати ці тези", – сказав Юсов (детальніше).

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