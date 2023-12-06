У Буданова підтвердили, що іноземні ЗМІ готують фейки проти Зеленського та Залужного

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що розвідка вже знає, які іноземні ЗМІ будуть причетні до дезінформаційної кампанії, але поки що не розголошує

Фото: Markus Spiske/Unsplash

Представник української розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що іноземні ЗМІ готують дезінформаційну кампанію проти вищого військово-політичного керівництва України, зокрема проти президента Володимира Зеленського та головкома ЗСУ Валерія Залужного. Раніше про це повідомляли у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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"Ми бачимо, наскільки активно і з яким задоволенням російська пропаганда смакує тему можливого конфлікту між військовим та політичним керівництвом України. Звичайно, вона буде у різний спосіб, в різних інтерпретаціях і далі намагатись поширювати ці тези", – сказав Юсов.

За його словами, Росія надалі просуватиме наративи про "надмірну корумпованість України, відсутність мотивації українців до спротиву, невмотивованість українського війська" та інші теми, щоб внести розкол між Україною та західними союзниками.

Крім того, ворог збирається дискредитувати "окремих представників військово-політичного керівництва України, які відповідають за переговорний процес щодо продовження і підтримки України".

Проте, за даними розвідки, щось нове у цих повідомленнях навряд чи буде.

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"Наші партнери проходять важливий етап ухвалення наступних рішень продовження допомоги України. Будуть ті самі звинувачення, які мали б допомогти опонентам підтримки України у їх аргументації", – пояснив Юсов, додавши, що ГУР вже знає, про які ЗМІ йдеться, але поки що не розголошує цього.

Раніше ЦПД повідомляв, що провокації готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема за часів початку правління диктатора Володимира Путіна (у 2000-х роках).

"Україна працює, в тому числі – з партнерами, на випередження подібного роду провокації. Слід розуміти, що ІПСО – це далеко не завжди якась лінійна річ, коли йдеться про просто платне розміщення матеріалу чи використання якогось агента впливу. Це завжди комплекс заходів, і часто люди можуть бути переконані, що вони нічого поганого для країни чи для європейської спільноти не роблять", – резюмував він.

1 листопада 2023 року Залужний повідомив про поширення про нього фальшивої інформації в інтернеті, зокрема через фейкові акаунти з використанням його імені.

Міністерство оборони заявило, що хтось створює фейкові облікові записи глави відомства Рустема Умєрова для "збору інформації від громадян України". На ці акаунти Міноборони просить надсилати скарги.

У РНБО розкритикували статтю Time про Зеленського та її автора Саймона Шустера — розбір.

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