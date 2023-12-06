У Буданова подтвердили, что иностранные СМИ готовят фейки против Зеленского и Залужного

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что разведка уже знает, какие иностранные СМИ будут причастны к дезинформационной кампании, но не разглашает

Фото: Markus Spiske/Unsplash

Представитель украинской разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что иностранные СМИ готовят дезинформационную кампанию против высшего военно-политического руководства Украины, в том числе против президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Ранее об этом сообщали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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"Мы видим, насколько активно и с каким удовольствием российская пропаганда смакует тему возможного конфликта между военным и политическим руководством Украины. Конечно, она будет разными способами, в разных интерпретациях и дальше пытаться распространять эти тезисы", – сказал Юсов.

По его словам, Россия будет в дальнейшем продвигать нарративы о "чрезмерной коррумпированности Украины, отсутствии мотивации украинцев к сопротивлению, немотивированности украинского войска" и другие темы, чтобы внести раскол между Украиной и западными союзниками.

Кроме того, враг собирается дискредитировать "отдельных представителей военно-политического руководства Украины, отвечающих за переговорный процесс по продолжению и поддержке Украины".

Однако, по данным разведки, что-нибудь новое в этих сообщениях вряд ли будет.

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"Наши партнеры проходят важный этап принятия последующих решений продления помощи Украины. Будут те же обвинения, которые должны помочь оппонентам поддержки Украины в их аргументации", – пояснил Юсов, добавив, что ГУР уже знает, о каких СМИ идет речь, но пока не разглашает это.

Ранее ЦПД сообщал, что провокации готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности, во времена начала правления диктатора Владимира Путина (в 2000-х годах).

"Украина работает, в том числе – с партнерами, на опережение подобного рода провокации. Следует понимать, что ИПСО – это далеко не всегда какая-то линейная вещь, когда речь идет о просто платном размещении материала или использовании какого-либо агента влияния. Это всегда комплекс мер, и часто люди могут быть убеждены, что они ничего плохого для страны или европейского сообщества не делают", – резюмировал он.

1 ноября 2023 года Залужный сообщил о распространении о нем фальшивой информации в интернете, в частности через фейковые аккаунты с использованием его имени.

Министерство обороны заявило, что кто-то создает фейковые учетные записи главы ведомства Рустема Умерова для "сбора информации от граждан Украины". На эти аккаунты Минобороны просит посылать жалобы.

В СНБО раскритиковали статью Time о Зеленском и ее авторе Саймоне Шустере — разбор.

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